Лавров обсудил с главой МИД Ганы урегулирование в Африке

Глава МИД России Сергей Лавров назвал рабочую встречу с коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей содержательной, полезной и нацеленной эффективнее использовать политический диалог для наращивания сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.

Отмечается, что стороны подтвердили намерения содействовать наращиванию гуманитарных связей. Россия и Гана также договорились ускорить работу над некоторыми проектами соглашений и меморандумов, которые укрепят договорно-правовую двустороннего сотрудничества, отметил министр.

По словам Лаврова, дипломаты уделили серьезное внимание ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте угроз терроризма.

Также стороны отметили подготовку к предстоящему в октябре в Сочи первому саммиту Россия-Африка. Москва признательна, что Президент Ганы Акуфо-Аддо принял приглашение российского лидера Владимира Путина и будет активно участвовать в этом мероприятии. Переговоры позволили сторонам «сверить часы» по целому ряду важных аспектов российско-ганской и международной повестки дня, отметил Лавров.

Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана встретился встретился с Лавровым в Москве во вторник, 20 августа.