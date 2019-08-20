Эксперт назвал дестабилизацию ситуации в РФ основной целью «фабрики троллей» Навального

Полицейские обнаружили в одной из московских квартир «фабрику» по публикации заказных комментариев. Предположительно, основным заказчиком является блогер Алексей Навальный.

В одной из квартир в Марьино правоохранители застали двух девушек. Их вывели из помещения и сопроводили в полицейский автобус. Издание «ПолитЭксперт» пишет, что сотрудники «фабрики» публиковали провокационные комментарии, которые призывали молодежь принимать участие в незаконных митингах, устраивать беспорядки.

За каждый комментарий сотрудники получали десять рублей. В основном на легкую прибыль велись студенты и школьники.

Публицист Алексей Мухин считает, что с подобными явлениями необходимо бороться.

«С этим нужно бороться по закону и наказывать по закону. Если Навальный нарушил уголовный кодекс, значит по уголовному, если административный – по административному. Никак иначе», – заявил он.

Замглавы института истории и политики Владимир Шаповалов отметил, что использование накрутки с помощью таких «фабрик» – частое явление. По его словам, экспертам хорошо известно, что Навальный использует ботов на постоянной основе, чтобы ту или иную информацию распространять, усиливать, создавать эффект массового участия и поддержки.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация вызывает серьезные опасения, поскольку «этими политиками и рядом других политических общественных деятелей взят курс на радикализацию ситуации».