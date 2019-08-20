Французский лидер Эмманюэль Макрон оценил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим или экономическим вопросам. Такое заявление он сделал во вторник, 20 августа, на русском языке по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон в Facebook.

Президент Франции отметил, что развитие франко-российских отношений дает прогресс по многим вопросам политики и экономики. Макрон уверен, что предпринимаемые шаги в конце концов помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между Евросоюзом и Россией».

Переговоры между лидерами России и Франции прошли в форте Брегансон в понедельник, 19 августа. Они длились более двух с половиной часов.