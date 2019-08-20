Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-юрист ФБК подвергся травле ботами Навального

Экс-юрист ФБК подвергся травле ботами Навального

 Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы

Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Малькевич написал письмо Лаврову о провокациях CNN против РФ и ЦАР

Малькевич написал письмо Лаврову о провокациях CNN против РФ и ЦАР

Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными

Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными
Экс-юрист ФБК подвергся травле ботами Навального

Экс-юрист ФБК подвергся травле ботами Навального

 Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы

Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Малькевич написал письмо Лаврову о провокациях CNN против РФ и ЦАР

Малькевич написал письмо Лаврову о провокациях CNN против РФ и ЦАР

Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными

Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными
15:33   20 Августа 2019
Россия

Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы

Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы

Власти Петербурга уделяют пристальное внимание развитию социальной сферы города. Врио губернатора города Александр Беглов заявил, что людям должны доставаться льготы и они не обязаны за ними гнаться.

По его словам, в Петербурге создана служба социальных участковых, которые помогут пожилым людям быть в курсе того, какие именно льготы им полагаются и как их можно получить. 

Кроме того, с 1 июля во всех районах города начала работать социальная служба. Она пользуется большой популярностью у граждан. Порядка 25 тысяч петербуржцев обратились к ее работникам всего за месяц.

Также Беглов пообещал, что со следующего года блокадники начнут получать выплаты из бюджета.

«Мы активно взялись за расширение мер социальной поддержки. Раньше люди, прожившие в осажденном Ленинграде меньше четырех месяцев, не имели льгот, положенных блокадникам. Мы исправили эту несправедливость», — сообщил Беглов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #соцвыплаты #блокадники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...