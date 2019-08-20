Беглов сообщил, что в Петербурге ведется активная работа по развитию социальной сферы

Власти Петербурга уделяют пристальное внимание развитию социальной сферы города. Врио губернатора города Александр Беглов заявил, что людям должны доставаться льготы и они не обязаны за ними гнаться.

По его словам, в Петербурге создана служба социальных участковых, которые помогут пожилым людям быть в курсе того, какие именно льготы им полагаются и как их можно получить.

Кроме того, с 1 июля во всех районах города начала работать социальная служба. Она пользуется большой популярностью у граждан. Порядка 25 тысяч петербуржцев обратились к ее работникам всего за месяц.

Также Беглов пообещал, что со следующего года блокадники начнут получать выплаты из бюджета.