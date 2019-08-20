Лавров заявил, что вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сообщала Анкаре о жестком подавлении любых вылазок террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Так министр ответил на вопрос о последнем инциденте с турецким конвоем во вторник, 20 августа.

«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации..., которая предполагала обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, от террористических группировок», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Дипломат отметил, что за минувшее время территория, которую контролируют боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), значительно выросла. По словам Лаврова, любые вылазки террористов из этой зоны будут жестко подавляться. Он подчеркнул, что весь текущий год эти провокации не прекращались.

Ранее Минобороны Турции заявило об атаке якобы со стороны правительственных сил Сирии на военную колонну в Идлибе. По данным ведомства, погибли трое, 12 человек ранены. В свою очередь, сирийский МИД сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли границу с Сирией. Ведомство считает, что привезенные боеприпасы предназначались побежденным террористам из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Турция, вместе с Россией и Ираном — гарант перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.