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15:27   20 Августа 2019
Россия

Лавров заявил, что вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров заявил, что вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сообщала Анкаре о жестком подавлении любых вылазок террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Так министр ответил на вопрос о последнем инциденте с турецким конвоем во вторник, 20 августа.

«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации..., которая предполагала обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, от террористических группировок», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Дипломат отметил, что за минувшее время территория, которую контролируют боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), значительно выросла. По словам Лаврова, любые вылазки террористов из этой зоны будут жестко подавляться. Он подчеркнул, что весь текущий год эти провокации не прекращались.

Лавров заявил, что вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Ранее Минобороны Турции заявило об атаке якобы со стороны правительственных сил Сирии на военную колонну в Идлибе. По данным ведомства, погибли трое, 12 человек ранены. В свою очередь, сирийский МИД сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли границу с Сирией. Ведомство считает, что привезенные боеприпасы предназначались побежденным террористам из «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Турция, вместе с Россией и Ираном — гарант перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #лавров

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