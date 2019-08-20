Эксперт счел истории Бортко о крысах и банде из Колпина на дебатах желанием казаться своим

Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко на третьих дебатах говорил не столько о Петербурге, сколько о себе и Ленинграде. Пусть он и родился в Москве, но в колыбели трех революций прожил 45 лет. Бортко вспомнил все районы, где он жил, дома и их обитателей, расположения универсамов, крыс, которых он «знал в лицо». Затем кандидат в губернаторы рассказал историю, как на Васильевском острове на него напала банда из Колпина и чуть не убила, но он спасся благодаря собственной собаке, которая «пошла погулять с женой».

«Бортко, конечно, хочет показать здесь свою привязку к городу, почему он имеет право избираться здесь губернатором. Но нужно здесь жить, чтобы окунуться в эти проблемы, чтобы быть в курсе событий. Нужно быть, конечно, в городе, а не в Государственной думе. Из ее депутатского кабинета, конечно, все смотрится по-другому», — оценил биографическую часть речи Бортко в комментарии «Политике Сегодня» экс-депутат ЗакСа от КПРФ, председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин.

На Васильевском острове, где выжил в 90-ые, Бортко остановился подробнее. В 2019-м году остров прирос намывными территориями. Застройщика, который строит там дома, и, по данным режиссера, в ущерб социальным объектам, Бортко назвал ЛСД вместо ЛСР.

«Я пока не очень силен в законодательстве, но надо что-то делать», - сказал не только кандидат в губернаторы, но и представитель законодательной власти в России Бортко.

Коровин не исключил, что Бортко никогда не был на намывных территориях.

«Насколько Бортко в курсе? Не думаю, что он погружен глубоко в эти проблемы и осознает, что там происходит. Вряд ли он был на этих стройках. Есть ли упоминания в СМИ, что он приехал на место, побывал на этой стройке? Пообщался с людьми со строителями? Куда-то направил обращение? Проводил ли какие-то экспертизы по этому поводу?», — риторические вопросы задал Коровин.

Не очень силен Бортко оказался и в вопросах структуры петербургской власти. Петербургу, как он считает, нужно назначать глав районных администраций, у которых будет власть, полномочия и бюджет, а чтобы их контролировать, необходимо избрать «главных муниципалов», у которых не будет власти и экономических рычагов, но они «не будут давать покоя главам» — к примеру, следить за тем, чтобы не было взяток. Вот только в Петербурге сейчас такая система госуправления и существует.

«В одном из своих интервью он говорил, что поскольку он режиссер — он вынужден вникать во все вещи: и в бухгалтерию, технические вещи, работу оператора, работу актеров и так далее», — заметил Коровин. И добавил, что работа у госслужащего и режиссера все-таки разная. Принципы управления в ней тоже разнятся.

В третьем туре дебатов кроме Бортко приняли участие Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов.