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17:17   20 Августа 2019
Россия

Милонов объяснил модой из Москвы выдуманное нападение полиции на парторостку в Петербурге

Милонов объяснил модой из Москвы выдуманное нападение полиции на парторостку в Петербурге

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело по факту обращения кандидата в муниципальные депутаты МО «Ульянка» Елены Кондрашовой (Партии Роста), которая жаловалась на действия полицейского. Об ответственности за ложный донос ее в СК предупреждали. Но пока ей грозит только гражданское дело. Иск о защите чести и достоинства к кандидатке подал тот самый полицейский, которого она обвинила в рукоприкладстве. 

Об инциденте в округе, со слов сына кандидатки, 16 августа в своем Facebook сообщил блогер Красимир Врански. В его изложении события развивались следующим образом. Во время раздачи агитматериалов в поддержку Кондрашовой к волонтеру подошел полицейский в сопровождении кандидата в мундепы от КПРФ. Кондрашова снимала разговор на телефон, стражу порядка это не понравилось. Он потребовал прекратить, ударил кандидатку в живот и вырвал телефон. 

Та же версия событий поздним вечером появилась на сайте издания беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-медиа» с утвердительным заголовком. 

Милонов объяснил модой из Москвы выдуманное нападение полиции на парторостку в Петербурге

Утром новость попала и в петербургские СМИ. «Фонтанка», известная связями по работе с правоохранителями, аккуратно снабдила слова сына Кондрашова комментарием пресс-службы ГУ МВД, которая пообещала все проверить. Следом пресс-релиз опубликовал СК РФ, «Интерфакс» опроверг данные о травме женщины, но часть СМИ было не остановить. Так «Мой район» даже спустя три дня после выдуманного инциндента напомнил читателям в новости о нападении на полицейского о «подобном случае». 

Милонов объяснил модой из Москвы выдуманное нападение полиции на парторостку в Петербурге

20 августа проверка СК была закончена: опрошенные очевидцы информацию о применении силы опровергли, к тому же сведения об избиении не подтвердила «судебно-медицинская экспертиза».

«Таким образом, распространенные в социальных сетях и средствах массовой информации сведения о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не соответствуют действительности», - констатировали в СК.

Милонов встал на сторону СК в деле о нападении полицейского на активистку в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инцидент в своем родном округе «Ульянка» корреспонденту «Политики Сегодня», поверил следователям, а кандидата заподозрил в пиаре.

«То, что полицейский ударил бы кандидатку, я практически в это отказываюсь верить. Это невозможно. Нет ни видеодоказательств, ни съемок, ничего. Люди там, к сожалению, пытаются набрать определенные очки через такой скандальный пиар. Это модно. Якобы кого-то в живот в Москве били. Тут же у нас появляются микрострадальцы, которых тоже обидели. Естественно, виноватыми назначается полиция», — сказал парламентарий.

Параллели с московскими событиями провела и сама кандидатка Кондрашова оговоркой в комментарии «Бумаге». Себя она назвала «независимым кандидатом», хотя идет на выборы от партии бизнес-обмудсмена России Бориса Титова.

Милонов объяснил модой из Москвы выдуманное нападение полиции на парторостку в Петербурге

На депутатство в 76-м многомандатном округе МО «Ульянка» претендуют следующие самовыдвиженцы: Никита Иванов, Никита Кириллов, Николай Набережнев, Денис Сергеев. От КПРФ на выборы идут Анастасия Горина, Роман Кубий, Светлана Леонтьева, Лариса Сидор, от "Единой России" - Валерий Андреев, Наталья Господинова, Игорь Куричкис, Надежда Соснина, Наталья Степанова. «Партия Роста», кроме Кондрашовой в бюллетене представлена Дарьей Дрожжиной, Полиной Претро, Светланой Уткиной и Игорем Шлыковым. 

Съемку с телефона, которая якобы стал поводом для инциндента, Кондрашова так и не опубликовала. 

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Автор: Максим Сахаров
#петербург #полиция #милонов #муниципальные выборы #превышение полномочий

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