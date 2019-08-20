Экс-юрист ФБК подвергся травле ботами Навального

Фабрику по написанию заказных комментариев в сети сторонниками блогера Алексея Навального нашли в Москве. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Шавки Красовского». Автор сообщает, что она располагалась в обычной квартире в столичном районе Марьино. В своих комментариях в сети навальнисты, по данным канала, призывали народ выходить на улицы и устраивать беспорядки.

Бывший юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Виталий Серуканов в беседе с ФАН заявил, что скандально известный блогер использует свой Twitter, чтобы оказывать влияние на молодежь. Именно там он пытается мотивировать своих юных сторонников на противозаконные действия.

При этом, заметил спикер, Навальный никогда не называет себя организатором, пытаясь оправдаться тем, что нельзя только публикациями в сети микроблогов собрать людей на улицах.

«Это выработанная технология, и все об это знают», — говорит юрист.

Кроме того, собеседник агентства заметил, что у Навального действительно имеется своя «фабрика троллей». Она используется не только для того, чтобы повысить узнаваемость блогера в обществе, но и для того, чтобы травить тех, чьи взгляды не сходятся с воззрениями скандального «активиста». Он заявил, что сам сталкивался с его ботами, подвергнувшись травле и угрозам.

«Заметьте, любой, кто выступает против Навального, тут же подвергается массовой травле. Невозможно зайти в реплаи. Причем если посмотреть на этих людей [которые морально унижают других граждан], то окажется, что это пустые аккаунты либо аккаунты [сторонников] Алексея Анатольевича. Хотя Алексей Анатольевич утверждает, что это якобы не только боты, есть и живые люди. Прикрываясь этим, он всегда пытается отбивать атаки на себя, а «фабрику троллей» либо выводит в тень, либо смешивает с живыми людьми», — добавил Серуканов.

Ранее организаторы незаконных сборищ в российской столице, а также одобренной властями акции, которая состоялась в Москве 10 августа, предприняли попытку надавить на Мосгоризбирком, который вполне законно отказался регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму граждан, предоставивших в избирком поддельные подписи.

В частности, из предвыборной гонки исключили сторонников Навального, в том числе Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались фальшивыми. Кроме того, юриста ФБК не раз ловили на незаконных махинациях с документами.

Соболь не побрезговала подкупом изберателей, организовала в одной из московских квартир целый цех по подделке подписей, использовала для фальсификации документов данные уже умерших граждан, чтобы пройти муниципальный фильтр и стать кандидатом.