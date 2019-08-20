Путин знаком с разными точками зрения на ситуацию с митингами в Москве

Главе государства Владимиру Путину докладывают о происходящем на митингах в Москве из различных источников. Это позволяет ему ознакомиться с различными точками зрения на ситуацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне, 19 августа, Путин, комментируя недавние митинги в столице, заявил, что россияне имеют право устраивать мирные, соответствующие закону протесты. Однако ни власти, ни какие-то группы граждан не должны «нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями». Виновных нужно наказать.

Песков отметил, что эти слова относятся и к представителям власти, и к участникам разрешенных акций, и к провокаторам.

Организаторами незаконных митингов в Москве стали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, в подписных листах которых комиссия обнаружила «мертвые души», подписи несуществующих людей и множество ошибок. Их целью являлось намерение надавить на Мосгоризбирком.