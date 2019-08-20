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Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными

Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными
15:04   20 Августа 2019
Россия

Песков заявил, что испытание ракеты США говорит об изначальной подготовке срыва ДРСМД

Песков заявил, что испытание ракеты США говорит об изначальной подготовке срыва ДРСМД

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал испытание США крылатой неядерной ракеты, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает ФАН во вторник, 20 августа. По словам Пескова, данный пуск свидетельствует о том, что Вашингтон изначально готовился к подрыву ДРСМД

«Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, Путина и Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что подготовка к таким испытаниям требует значительного времени и организовать  это за несколько недель невозможно.

Напомним, ранее Соединенные Штаты испытали запрещенную Договором крылатую ракету. Это случилось спустя примерно две недели после того, как действие договора официально прекратилось по инициативе американцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #песков #дрсмд

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