Эксперты назвали «умное голосование» Навального обманом и выкачиванием денег

Проект Алексея Навального «умное голосование» по своей сути не призван отстаивать интересы российских граждан, это мошеннический и жульнический инструмент, позволяющий адептам ФБК скопить денег для поездки заграницу.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказали писатель Дмитрий Лекух и журналист Леся Рябцева.

8 сентября в России состоится Единый день голосования, которым во многих регионах страны завершаться избирательные компании в Заксобрания и муниципалитеты, кроме того, пройдут допвыборы депутатов Государственной думы. В связи с этим блогер Навальный с удвоенной энергией принялся продвигать свой проект «Умные выборы», направленный на то, чтобы не дать представителям партии власти занять большинство мест в парламентах и других государственных органах.

В частности Навальный предлагает россиянам пренебречь собственными политическими взглядами, симпатиями и предпочтениями и абсурдно голосовать на выборах «от противного», то есть за любого достаточно сильного кандидата, который не относится к партии «Единая Россия», не важно, будет это коммунист, представитель ЛДПР или член любой другой партии. Главное, по идее блогера, это – навредить «ЕдРу», а то, что в результате в регионах могут быть созданы «хаотичные парламенты», в которых представители системной и несистемной оппозиции не найдут общего языка — это его не волнует.

Свой проект Навальный продвигает при помощи специализированного сайта, на котором пользователям предлагается зарегистрироваться, оставив зачем-то личные данные.

По мнению представителей творческого и журналистского сообществ, данный проект был создан Навальным с целью выкачать из россиян деньги, а также собрать базу данных, которую затем можно продать за немалую сумму.

Журналиста Лесю Рябцеву возмутило то, что Навальный преподносит этот проект как единственную возможность россиян решить все проблемы – обеспечить сменяемость власти, и заодно вытащить из следственного изолятора «героев», которые распыляли газ в лица сотрудникам полиции.

«То есть, это логично сначала орать, что депутаты Мосгордумы ничего не решают, а потом говорить, что «не, ну вот если там будут наши представители, то сразу все наладится, а главное мы сможем вступиться за тех, кто сидит, всех сразу отпустят», — написала Рябцева в своем Telegram-канале.

Журналист добавила, что не понимает, как адепты «ФБК» продолжают вестись на этот «лажовый гипноз», когда автор пишет десяток абзацев текста про несправедливость, чтобы в конце разрекламировать свою систему «умного голосования».

При этом Навальный, под маркой продвижения своего проекта еще не забывает клянчить денежные переводы, якобы «на спасение России».

«Вам на отпуск не хватает? Не весь еще ФБК уехал за границу отдыхать?», — спрашивает она с иронией.

Мнение Леси Рябцевой поддержал и писатель Дмитрий Лекух, который сравнил Навального с героем Ильфа и Петрова — мелким жуликом из провинции, престарелым «сыном лейтенанта Шмидта» Михаилом Паниковским. Он, так же как и персонаж «Золотого теленка», готов «всех продать, купить, сновать продать, но уже дороже», считает публицист.

К такому мнению Лекуха привела формула регистрации, которую пользователям предлагается заполнить на сайте «умного голосования». Эта форма регистрации предполагает предоставление подробных личных данных и сотрудничество «на условиях, определяемых офертой». Лишь недалекие люди, по мнению писателя, отправляют персональные данные в подобную «левую контору».

«Добровольно предоставляющим Лешиной левой конторке свои персональные данные хочется посоветовать следующее: вы ему сразу, для удобства так сказать, вписывайте свой ID и PIN от кредитной карты», — добавил он.

Напомним: ранее специалисты уже не раз критиковали проекты Навального. В частности, эксперты указывали на то, что на специализированных сайтах основанных блогером нелегальных профсоюзов пользователей также просят зарегистрироваться и оставить личную информацию. То есть эти сайты изначально могут служить для сбора персональных данных россиян, и последующей перепродажи полученной базы на черном рынке. Стоимость такой базы данных, как отмечалось, зависит от ее полноты и специфики содержащейся в ней информации. В любом случае, речь идет о солидной сумме.