Шеститонный беспилотник «Альтиус» совершил первый полет

Российский тяжелый беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник, 20 августа. Отмечается, что полет длился 32 минут и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме.

«Все системы комплекса отработали штатно», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает Минобороны, беспилотник «Альтиус» был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Летательный аппарат способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средсты. БПЛА также способен находиться в воздухе более суток.

Отмечается, что применение спутникового канала управления делает радиус применения беспилотника «практически неограниченным». «Альтиус-У» внешне похож на традиционные самолеты. Он выглядит как моноплан с установленными на крыле двумя винтовыми двигателями.