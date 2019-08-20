Песков назвал переговоры Путина и Макрона насыщенными, конструктивными и дверительными

Президент России Владимир Путин рано утром во вторник 20 августа вернулся в Москву из Франции, где до позднего вечера понедельника продолжались его переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив также, что темы, которые предполагалось обсудить на встрече Путина и Макрона, лидеры обозначили на пресс-конференции, которая в этот раз инновационно предшествовала двусторонним переговорам.

«Беседа действительно получилась и в формате «с глазу на глаз», и с участием двух делегаций. Также у двух министров иностранных дел по линии помощников по международным делам отдельные контакты осуществлялись, пока президенты общались друг с другом», - добавил официальный представитель российского президента.

По его словам, переговоры по содержанию оказались весьма насыщенными, а диалог двух лидеров был конструктивным и доверительным:

«Сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня. Тема Украина весьма экспертно, развернуто обсуждалась. Обсуждались перспективы организации встречи в нормандском формате на высшем уровне», - сообщил Песков, отметив, что перед встречей Нормандской четверке, чтобы она не оказалась «встречей ради встречи» предстоит провести серьезную экспертную работу.

Также лидеры обменялись мнениями по сирийской ситуации, и обсудили ряд других региональных конфликтов – В Карабахе, на Балканах. Очень серьезно обсудили климатический вопрос и подняли тему освоения Арктики, так как в этом процессе участие принимают и французские компании.