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14:38   20 Августа 2019
Россия

Гаспарян назвал Facebook компостом из-за проплаченных ботов Навального

Гаспарян назвал Facebook компостом из-за проплаченных ботов Навального

Некоторые российские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал «Шавки Красовского», сообщили, что в одной из квартир в Марьино была обнаружена «фабрика ботов» Алексея Навального. Официально эти данные пока не подтвердили, однако работники центра по борьбе с экстремизмом вывели из помещения нескольких девушек и увезли на служебном транспорте. 

Nation News пишет, что боты Навального распространяли провокационные комментарии, призывающие устраивать на митингах в Москве беспорядки. Их жертвой стал, в частности российский политолог и публицист Армен Гаспарян. В беседе с журналистами он рассказал о сотне неприятных комментариев от абсолютно новых аккаунтов, которые появились под одним из его постов в течение часа. 

Гаспарян назвал Facebook компостом из-за проплаченных ботов Навального

«Они писали абсолютно запрограммированный текст. Они самостоятельно работали? Конечно же нет, это был заказ»,  — считает Гаспарян.

Он убежден, что у сторонников Навального есть некая «организация», которая занимается быстрым реагированием на щекотливые для блогера темы. 

«И у меня только один вопрос. Когда Facebook начнет их банить? Потому что была хорошая площадка, а сейчас это компост абсолютный, благодаря таким как Навальный»,  — добавил Гаспарян. 

Напомним, такие сторонники Навального, как Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков пытались оказать давление на Мосгоризбирком, который не зарегистрировал их в качестве кандидатов в Мосгордуму. Причина — большое количество поддельных подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #соцсети #боты #мосгордума

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