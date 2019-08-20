Гаспарян назвал Facebook компостом из-за проплаченных ботов Навального

Некоторые российские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал «Шавки Красовского», сообщили, что в одной из квартир в Марьино была обнаружена «фабрика ботов» Алексея Навального. Официально эти данные пока не подтвердили, однако работники центра по борьбе с экстремизмом вывели из помещения нескольких девушек и увезли на служебном транспорте.

Nation News пишет, что боты Навального распространяли провокационные комментарии, призывающие устраивать на митингах в Москве беспорядки. Их жертвой стал, в частности российский политолог и публицист Армен Гаспарян. В беседе с журналистами он рассказал о сотне неприятных комментариев от абсолютно новых аккаунтов, которые появились под одним из его постов в течение часа.

«Они писали абсолютно запрограммированный текст. Они самостоятельно работали? Конечно же нет, это был заказ», — считает Гаспарян.

Он убежден, что у сторонников Навального есть некая «организация», которая занимается быстрым реагированием на щекотливые для блогера темы.

«И у меня только один вопрос. Когда Facebook начнет их банить? Потому что была хорошая площадка, а сейчас это компост абсолютный, благодаря таким как Навальный», — добавил Гаспарян.

Напомним, такие сторонники Навального, как Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков пытались оказать давление на Мосгоризбирком, который не зарегистрировал их в качестве кандидатов в Мосгордуму. Причина — большое количество поддельных подписей.