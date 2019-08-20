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14:14   20 Августа 2019
Россия

Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения

Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 20 августа, работает в Москве. У него запланирован ряд внутренних встреч и совещаний.  Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

Из публичный мероприятия пройдет совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе заседания обсудят вопросы  укомплектованности больниц специалистами первичного звена, различные модели оказания медицинской помощи,а также матерально-техническое состояние больниц.

«Вы знаете, что именно первичное звено становилось главной темой обращения граждан в ходе их общения с президентом в разных форматах», — отметил Песков.

На совещании Путин выступит со вступительным словом, также будет подробный доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отметил представитель Кремля.

Завтра глава государства снова отправляется в путь — его ждет рабочий визит в Финляндию,

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #модернизация #здравоохранение

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