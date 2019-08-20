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Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

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14:00   20 Августа 2019
Весь мир

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская арабская армия совместно с «Силами Тигра» удерживает огневой контроль над окраинами Хан-Шейхуна в южной части провинции Идлиб. По информации Федерального агентства новостей, военные отбили у террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько высот рядом с городом.

Террористы заняли окрестности Хан-Шейхуна, поэтому снова стали целью для артиллерии и военно-воздушных сил САР. Сирийская армия ударила по позициям боевиков ночью. Выигрышную тактику использовал генерал Сухейлем аль-Хасаном, который управляет спецподразделением «Силы Тигра». Получилось захватить населенные пункты, тем самым окружая удерживаемые террористами Мурек, Кафр-Зета и Хан-Шейхун.

После ночных атак артиллерия громит окрестности города утром. Боевики теряют позиции и не сопротивляются, а прячутся в укрытиях. Сирийская армия продолжит зачищать окрестности города Хан-Шейхун. Ранее сообщали, что террористы отступают, поэтому фронт смещается на север населенного пункта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #видео #боевики #хан-шейхун

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