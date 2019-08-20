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13:48   20 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ во вторник, 20 августа, сообщил, что Казахстан снял введенные ранее ограничения на поставки продукции пяти российских сельскохозяйственных предприятий. По информации Россельхознадзора, казахстанская сторона сняла ограничения, которые ввели незаконно и с нарушениями законодательства Евразийского экономического союза, с компаний «Приосколье», «Алтайский бройлер», «ФинИнвест», «Микояновский мясокомбинат МПК «ЕвроЭМ» и «Расковского молзавода».

Казахстан ввел временные ограничения на ввоз продукции этих предприятий в 2018 году в связи с несоответствиями ветеринарно-санитарным требованиям. Россельхознадзор также проинформировал, что со среды, 21 августа, отменит ограничения на поставки в РФ продукции, которую производят пять казахстанских предприятий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #казахстан #общество #россельхознадзор

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