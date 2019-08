Малькевич написал письмо Лаврову о провокациях CNN против РФ и ЦАР

В начале минувшей недели американский телеканал CNN обнародовал «фильм-расследование» «Putin’s private army is trying to increase Russia’s influence in Africa».

При помощи фейковых «аргументов», большую часть которых уже не раз опровергали, авторы обвинили РФ во вмешательстве во внутреннюю политику Центральноафриканской республики. В ходе создания данного «расследования» западные журналисты не только нарушили все этические нормы, но и нарушили законодательство РФ. Съемки военных объектов в России, которые устроили сотрудники американского канала, содержат очевидные признаки шпионажа.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился с письмами к главе ЦАР Фостену Арканжу Туадера и российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В частности, он заявил о нарушении местного законодательства со стороны авторов «расследования», а также отметил пропагандистский характер этого фильма и выразил надежду на сохранение теплых отношений между двумя государствами, несмотря на провокации со стороны западных пропагандистов.

Помимо этого, глава ФЗНЦ попросил Лаврова дать оценку выпущенному американским каналом фильму, а также рассмотреть возможность лишения CNN аккредитации на работу в России.