Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка

Лидер САР Башар Асад попросил российских представителей помочь решить вопрос нехватки учителей русского языка в арабском государстве. Он предложил создать языковые центры или курсы.

Речь об этом зашла на встрече Асада с главой группы дружбы парламентов РФ и Сирии Дмитрием Саблиным.

По словам президента Сирии, все больше граждан его страны хотят изучать русский, однако в САР недостаточно преподавателей, поэтому и число учащихся невозможно увеличить. В частности, «это актуально для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали образование в России», считает Асад.

Власти Сирии рассчитывают, что можно будет рассмотреть вопрос о создании центров изучения языка во всех провинциях страны или организовать какие-то курсы для сирийцев даже с начальным уровнем языка, которые могли бы потом стать преподавателями.