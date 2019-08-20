Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

 Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

 Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка

Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка
ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

 Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

 Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка

Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка
13:57   20 Августа 2019
Политика

Опрос показал, что граждане Германии Путину доверяют больше, чем Трампу

Опрос показал, что граждане Германии Путину доверяют больше, чем Трампу

Результаты исследования, которое по заказу агентства DPA провел институт YouGov, свидетельствуют о том, что граждане ФРГ больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

В частности, выяснилось, что только 6% немцев доверяет Трампу больше, чем Путину, в то же время 27% респондентов заявили, что президент России пользуется у них большим доверием, чем американский лидер. Еще 37% граждан ФРГ заявили, что доверяют Трампу и Путину в равной степени.

При этом результаты исследования показали, что более половины граждан Германии выступают за отмену антироссийских станций.

Немецко-американские отношения осложнились в последнее время из-за разногласий по ряду экономических и политических вопросов. Например, президент США не раз выступал с критикой германских властей, которые недостаточно, по его мнению, тратят на коллективную оборону. По словам Трампа, расходы Германии на оборону не превышают одного процента от ВВП страны, ВТО время, как члены НАТО обязались повысить свои траты по этой статье до 2% ВВП.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #опрос #фрг #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...