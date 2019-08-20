Опрос показал, что граждане Германии Путину доверяют больше, чем Трампу

Результаты исследования, которое по заказу агентства DPA провел институт YouGov, свидетельствуют о том, что граждане ФРГ больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

В частности, выяснилось, что только 6% немцев доверяет Трампу больше, чем Путину, в то же время 27% респондентов заявили, что президент России пользуется у них большим доверием, чем американский лидер. Еще 37% граждан ФРГ заявили, что доверяют Трампу и Путину в равной степени.

При этом результаты исследования показали, что более половины граждан Германии выступают за отмену антироссийских станций.

Немецко-американские отношения осложнились в последнее время из-за разногласий по ряду экономических и политических вопросов. Например, президент США не раз выступал с критикой германских властей, которые недостаточно, по его мнению, тратят на коллективную оборону. По словам Трампа, расходы Германии на оборону не превышают одного процента от ВВП страны, ВТО время, как члены НАТО обязались повысить свои траты по этой статье до 2% ВВП.