Индия заинтересована в сотрудничестве с РФ в оборонной сфере

Индия и Россия готовятся к совместной разработке и производству вооружений. Об этом заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма во вторник, 20 августа.

По его словам в интервью «News.ru», Москва и Нью-Дели будут сотрудничать в оборонной сфере в рамках программы «Делай в Индии».

Таким образом, мы хотели бы заключить соглашение, которое будет способствовать производству отдельных деталей вооружений в Индии, в соответствие с двусторонним соглашением, — заявил Варма.

Посол подчеркнул, что Россия продолжает оставаться одним из главных поставщиков оружия для Индии. Поставка российских зенитно-ракетных систем С-400 идет в соответствие с положениями контракта, рассказал Варма.

Ранее Министерство обороны РФ анонсировало военно-морские учения «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Кроме российских военных, в мероприятии поучаствуют представители КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.