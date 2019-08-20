ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Представитель Федеральной антимонопольной службы во вторник, 20 августа, сообщил, что ведомство оштрафовало американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации в эфире. ФАС зафиксировала в эфире телеканала ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и логотипом превышала громкость прерываемой телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.
CNN превысил установленный законом уровень громкости рекламы https://t.co/ptZVammjga— ФАС (@rus_fas) 15 августа 2019 г.
Материалы разбирательства передавали для возбуждения дела об административном правонарушении, чтобы привлечь ответчика к ответственности. Согласно КоАП РФ административный штраф варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. В результате ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей.
Ранее ФАН публично осудило корреспондента CNN Клариссу Уорд за фейковый материал о «плохих русских в ЦАР». Представительница американского телеканала обвинила РФ в эксплуатации природных ресурсов ЦАР, однако оказалось, что Кларисса Уорд платила местным жителям по сто долларов, чтобы они говорили «правду».
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