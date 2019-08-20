ЮАР хочет использовать модульные технологии в атомной энергетике

Южноафриканский министр энергетики и минеральных ресурсов Гведе Манташе во вторник, 20 августа, сообщил, что власти страны планируют рассмотреть возможность использования модульных технологий в атомной энергетике. По его словам, ЮАР рассматривает возможность положения о модульных ядерных технологиях​​​.

«Здесь мы возвращаемся к резолюции, которую приняло правительство, не принимать большие проекты в атомной энергетике, а действовать в том темпе и той стоимости, которую ЮАР может себе позволить», — объяснил министр.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в 2017 году подала материалы для участия в процедурах, которые предшествуют тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Однако в апреле 2017 года одна из южноафриканских судебных инстанций признала незаконными соглашения страны с несколькими государствами, в том числе с РФ, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС.

Мотивировали решение тем, что сначала необходимо принять юридически более выверенные соглашения. Осенью 2017 года «Росатом» заявлял, что готов возобновить переговоры с ЮАР о возможности участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.