Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Российская корпорация «Роскосмос» планирует проведение миссий на Марс в будущем, поскольку существующие сейчас сроки полета к планете и средства защиты не смогут обеспечить полную безопасность космонавтов.

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, та доза радиации, которую может получить космонавт, отправившись на Марс или к его спутникам, при существующих сроках перелета и средствах защиты неприемлема для человека. Эту проблему можно решить либо благодаря увеличению защиты, либо увеличению скорости перелета. Крикалев добавил, что новые двигатели для космических кораблей позволят долететь быстрее.