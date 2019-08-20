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13:33   20 Августа 2019
Россия

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Российская корпорация «Роскосмос» планирует проведение миссий на Марс в будущем, поскольку существующие сейчас сроки полета к планете и средства защиты не смогут обеспечить полную безопасность космонавтов. 

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, та доза радиации, которую может получить космонавт, отправившись на Марс или к его спутникам, при существующих сроках перелета и средствах защиты неприемлема для человека. Эту проблему можно решить либо благодаря увеличению защиты, либо увеличению скорости перелета. Крикалев добавил, что новые двигатели для космических кораблей позволят долететь быстрее.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #роскосмос #марс

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