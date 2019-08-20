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13:15   20 Августа 2019
Россия

Дознаватели ФТС расследуют дела о контрабанде алкоголя и табака

Дознаватели ФТС расследуют дела о контрабанде алкоголя и табака

Представитель министерства финансов во вторник, 20 августа, сообщил, что российские таможенные органы могут наделить правом производства дознания по уголовным делам о преступлениях, которые связаны с контрабандой алкоголя и табачных изделий. Законопроект Минфина РФ обнародовали на портале проектов нормативных актов.

Сейчас таможенные органы правомочны расследовать только уголовные дела о преступлениях, которые связаны с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой наличных денег. Согласно пояснительной записке к документу, преступления, предусмотренные статьей 200.2 УК РФ, фактически не сложнее для расследования, чем уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Внесение предлагаемых изменений позволит снизить нагрузку на следственные подразделения других правоохранительных органов, которым за период с 2014 по 2018 года таможенные органы передали по подследственности свыше восьми тысячи уголовных дел, а также более 12 тысяч сообщений о преступлениях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#алкоголь #минфин #фтс #контрабанда #табак

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