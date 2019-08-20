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13:21   20 Августа 2019
Россия

Фонд Черномырдина и его музей могут отключить от электричества из-за долгов

Фонд Черномырдина и его музей могут отключить от электричества из-за долгов

Совокупный долг Фонда Черномырдина за поставленные ресурсы превышает 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Сейчас в отношении него завели арбитражное производство о взыскании просроченной задолженности за электроэнергию с января по май текущего года в размере 664 тысячи рублей.

Если юрлицо не погасит долг, то к нему могут применяться меры принудительного ограничения энергоснабжения. Кроме того, его имущество могут арестовать. 

Президентом Фонда является Виталий Викторович Черномырдин, который приходится Виктору Степановичу сыном.

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Автор: Алла Ларионова
#долги #черномырдин

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