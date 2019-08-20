Фонд Черномырдина и его музей могут отключить от электричества из-за долгов

Совокупный долг Фонда Черномырдина за поставленные ресурсы превышает 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Сейчас в отношении него завели арбитражное производство о взыскании просроченной задолженности за электроэнергию с января по май текущего года в размере 664 тысячи рублей.

Если юрлицо не погасит долг, то к нему могут применяться меры принудительного ограничения энергоснабжения. Кроме того, его имущество могут арестовать.

Президентом Фонда является Виталий Викторович Черномырдин, который приходится Виктору Степановичу сыном.