Угрозы славистов США не скажутся на учебе российских студентов за границей

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев во вторник, 20 августа, заявил, что угрозы представителей американских вузов, которые поддерживают незаконные митинги в Москве, никак не отразятся на учебе российских студентов в США. Ранее американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) обнародовала документ, в котором потребовала, чтобы представители российских вузов поддержали участников незаконных митингов Москве.

Американские слависты намекнули, что в противном случае рейтинг российских вузов понизят, ведь его составляют с учетом академической свободы. Ректор МГЮА ответил, что знаком с этим письмом. По его словам, у каждого есть право на определенное волеизъявление и свободу изложения позиции, но в рамках закона, передает ИА REGNUM.

«Если один хочет участвовать в манифестации на улице, но другой человек хочет по этой улице спокойно гулять? Для этого и существует закон, который устанавливает рамки поведения. Если нарушаются права тех или других, то есть суд», — объяснил Блажеев.

Авторы заявления подготовили документ в ультимативной форме и не ознакомились подробно с обстоятельствами уголовных дел, которые возбудили в отношении организаторов и участников незаконных митингов, продолжил ректор МГЮА. Касательно возможных последствий неисполнения ультиматума AATSEEL, то угрозы не скажутся на рейтинге отечественных вузов или учебе российских студентов за границей.

«Нас оценивают по развитию образования и науки, а не по другим критериям», — резюмировал Блажеев.

С середины июля в Москве состоялось несколько незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД. Хотя в субботу, 10 августа, уже провели согласованный митинг-концерт, после которого все равно начались несанкционированные «мирные гуляния».