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13:20   20 Августа 2019
Россия

Амосов предлагает расширить участие петербуржцев в управлении городом

Амосов предлагает расширить участие петербуржцев в управлении городом

Один из кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга Михаил Амосов, считает, что властям города необходимо активнее прислушиваться к мнению горожан, а для этого необходимо реорганизовать существующую систему управления и предоставить больше полномочий управляющим на местах.

По словам Амосова, существующая в настоящее время в Петербурге система принятия решений устарела, в то время, как активная молодежь уже привыкла к уважительному отношению и диалогу. С молодым поколением необходимо разговаривать и учитывать его мнение, считает Амосов, и власть продолжит совершать ошибки до тех пор, пока серьезные вопросы решаются чиновниками, а не народом.

«Требуется значительно расширить полномочия местного самоуправления, а также ввести практику референдумов по наиболее важным вопросам. Если жители недовольны новыми намывными территориями или платными парковками, то они получат право высказать свое мнение», - добавил кандидат.

Также Амосов отметил, что власти необходимо отказаться о практики реализации неэффективных бизнес-проектов. Например,  план реализации ЗСД (Западный скоростной диаметр) показал свою убыточность и продемонстрировал необходимость перемен.

В заключение своего выступления Амосов призвал петербуржцев прийти на выборы и проголосовать, дав таким образом возможность в корне изменить систему управления в городе.

Напомним: во вторник 20 августа в Санкт-Петербурге прошел третий этап дебатов кандидатов в губернаторы города. Участие в дебатах приняли зарегистрированные кандидаты на эту должность – Михаил Амосов («Гражданская инициатива»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Беглов.

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Автор: Александр Люблинский
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