Навальный призывами на незаконные митинги добивается новых «посадок» сторонников

Бывший глава московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов осудил блогера за призывы выходить на массовые незаконные митинги в поддержку задержанных на нелегальных акциях. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По его мнению, Навальный специально созывает россиян на подобные мероприятия, чтобы «посадить» еще больше доверившихся ему россиян. Чем больше задержанных, тем для блогера лучше, считает Серуканов.

Ранее Навальный на своем сайте опубликовал призыв к россиянам выходить на улицы городов, чтобы вынудить полицию отпустить нарушителей, арестованных после незаконных митингов в Москве 27 июля и 3 августа. По его словам, москвичи должны участвовать как в «острожных», так и в «смелых» митингах. Под первыми подразумеваются акции, разрешенные властями. Они нужны оппозиции для реальной оценки имеющейся поддержки, пишет агентство. Вторая категория — незаконные мероприятия, которые организуют сторонники блогера.

Кроме того, Навальный призвал превратить арестованных участников незаконных митингов в героев. Напомним, на данный момент в СИЗО находятся 13 человек, в отношении которых возбуждены дела за участие в массовых беспорядках.

ФАН пишет, что подобные призывы можно считать целенаправленной работой по смене морально-нравственных ориентиров россиян, вовлечению их в незаконную деятельность и подрыву безопасности в городах.