Украина и Турция хотят совместно создать ударный беспилотник нового поколения

Ударный БПЛА нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Defence. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпром» во вторник, 20 августа.

По словам гендиректора концерна Павла Букина, проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции. Ударный беспилотник создают согласно с требованиями вооруженных конфликтов XXI века, отмечается в релизе. Одним из главных преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары боеприпасами, которые уже используют на обычных самолетах.

Akinci входит в класс тяжелых беспилотников. Он оснащен двумя двигателями производства Украины. Отмечается, что беспилотник может нести более тонны бомбовой нагрузки и летать до 24 часов.

Ранее Анкара заявляла, что поставки Akinci начнутся в 2021 году. Украинский лидер Владимир Зеленский 8 августа в ходе визита в Турцию посетил производство БПЛА Baykar.