Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

 Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

 Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка

Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка
ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

ФАС оштрафовала американский телеканал CNN на 200 тысяч рублей

 Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс

Роскосмос в отдаленной перспективе отправит миссию на Марс
Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

 Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму
Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

Сирийская армия оттеснила боевиков у Хан-Шейхуна

 Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка

Башар Асад призвал создать в Сирии языковые центры русского языка
12:50   20 Августа 2019
Весь мир

Украина и Турция хотят совместно создать ударный беспилотник нового поколения

Украина и Турция хотят совместно создать ударный беспилотник нового поколения

Ударный БПЛА нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Defence. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпром» во вторник, 20 августа.

По словам гендиректора концерна Павла Букина, проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции. Ударный беспилотник создают согласно с требованиями вооруженных конфликтов XXI века, отмечается в релизе. Одним из главных преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары боеприпасами, которые уже используют на обычных самолетах.

Akinci входит в класс тяжелых беспилотников. Он оснащен двумя двигателями производства Украины. Отмечается, что беспилотник может нести более тонны бомбовой нагрузки и летать до 24 часов.

Ранее Анкара заявляла, что поставки Akinci начнутся в 2021 году. Украинский лидер Владимир Зеленский 8 августа в ходе визита в Турцию посетил производство БПЛА Baykar.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #турция #беспилотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...