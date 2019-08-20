Президент РФ обновил состав Совета по развитию местного самоуправления

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 20 августа, обновил состав Совета по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ обнародовали на официальном портале правовой информации. Новый состав включил 50 человек против 49 членов в прежнем составе совета.

В обновленный состав совета включили вице-премьера Мутко, вице-спикера СФ Турчака, главу комитета Совфеда по делам Севера Мельниченко, а также министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушева, но в этот он вошел в состав федеральной части совета, а не региональной.

Частично обновили региональную часть совета. Муниципальную часть совета, которая состоит из 28 участников, обновили примерно на две трети, из прежнего состава в нынешнем остались лишь девять человек.

Этим же указом утвердили обновленный состав президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. В нем появилось шесть новых участников. В обновленном составе Совета по развитию местного самоуправления по-прежнему председательствует президент Владимир Путин, а премьер Медведев возглавляет президиум.