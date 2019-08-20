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12:29   20 Августа 2019
Весь мир

В США могут снизить налог на зарплату

В США могут снизить налог на зарплату

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность краткосрочного уменьшения налога на заработную плату для американцев. Это хотят сделать для предотвращения возможной рецессии, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Таким образом, считают советники американского лидера, можно стимулировать рост экономики и замедления спада темпов роста. Обсуждение находится на ранней стадии, свидетельствует о беспокойстве главных помощников главы государства относительно экономики.

Пока в Белом доме не решили, нужно ли продвигать данную инициативу в Конгресс. В настоящее время с миллионов простых американцев удерживается налог в размере 6,2% заработной платы, которые идут на страховку и различные соцпрограммы.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #налоги

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