Более тысячи туристов эвакуировали на севере Индии из-за наводнений

Более тысячи туристов были эвакуированы по приказу властей индийского штата Химачал-Прадеш из-за сильных ливней, которые привели к подтоплению некоторых селений и нарушили дорожное сообщение в регионе. Об этом пишет издание Hindustan Times.

По всему штату фиксируются случаи схода оползней, из-за которых около 670 дорог оказались заблокированы. Ожидается, что к середине дня понедельника дороги удастся расчистить. Власти готовы задействовать при необходимости вертолеты.

No fresh spell of rains; flood-like situation continues in Punjab, Haryanahttps://t.co/IjGHy8Idwz pic.twitter.com/hbdnAv5CId — HT Punjab (@HTPunjab) August 20, 2019

За последние два дня жертвами грозовых ливней и наводнений стали почти 60 человек.

Муссонные ливни обрушились на Индию еще в конце июня. Они привели к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. Эксперты считают, что нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние десять лет.