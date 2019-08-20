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12:29   20 Августа 2019
Весь мир

Более тысячи туристов эвакуировали на севере Индии из-за наводнений

Более тысячи туристов эвакуировали на севере Индии из-за наводнений

Более тысячи туристов были эвакуированы по приказу властей индийского штата Химачал-Прадеш из-за сильных ливней, которые привели к подтоплению некоторых селений и нарушили дорожное сообщение в регионе. Об этом пишет издание Hindustan Times.

По всему штату фиксируются случаи схода оползней, из-за которых около 670 дорог оказались заблокированы. Ожидается, что к середине дня понедельника дороги удастся расчистить. Власти готовы задействовать при необходимости вертолеты.

За последние два дня жертвами грозовых ливней и наводнений стали почти 60 человек.

Муссонные ливни обрушились на Индию еще в конце июня. Они привели к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. Эксперты считают, что нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние десять лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #индия #стихия #потоп

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