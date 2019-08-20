Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры во вторник, 20 августа.

Кроме того, стороны обсудят ситуацию в Венесуэле и вокруг нее. Об этом говорится в комментарии, распространенном Департаментом информации и печати МИД РФ. В дипведомстве отметили, что Лавров и Родригес планируют «подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране».

Накануне, 19 августа, Родригес встретилась в Москве с зампредом правительства РФ Юрием Борисовым. Главной темой переговоров стали аспекты экономической повестки Венесуэлы. Ранее вице-президент республики посещала Москву в начале марта. Тогда она заявила, что Венесуэла намерена перенести европейский офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в столицу РФ.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Появление Гуаидо на политической сцене республики сопровождалось многочисленными фейками в западной прессе. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, стремились оправдать его незаконное самопровозглашение. Так, в начале года появился фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».