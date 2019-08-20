Ниинисте на встрече с Путиным обсудит с ним протесты в Москве

Президент Финляндии Саули Ниинисте на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки может поднять тему проходящих в Москве акций протеста.

Об этом финский лидер заявил во вторник в ходе пресс-конференции, пояснив, что вопрос о проходящих в Москве акциях протеста Владимир Путин обсуждал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и есть вероятность, что эта тема станет предметом разговора и во время их встречи.

В то же время Ниинисте отметил, что самым важным считает во время встречи с Путиным прояснить позицию президента России относительно мировых тенденций и геополитики.

«Главная цель - обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно также и потому, что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», - подчеркнул финский лидер.

При этом финский лидер отметил, что между Россией и Финляндией в настоящее время нет никаких проблем – в двусторонних отношениях между нашими странными не произошло и не происходит ничего значительного.

Также на встрече с Владимиром Путиным Саули Ниинисте, по его словам, может поднять визовый вопрос, в частности, обсудить введение электронных виз для посещения отдельных российских регионов.

Напомним: визит президента России в Финляндию и встреча с Саули Ниинисте намечены на среду 21 августа. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что на встрече планируется обсудить перспективы диалога РФ и ЕС, учитывая, что в настоящее время Финляндия председательствует в Совете Евросоюза. Также, по словам Ушакова, учитывая, что Финляндия председательствует и в Арктическом совете, возможно, будут обсуждаться вопросы взаимодействия наших стран в Арктике.