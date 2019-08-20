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12:04   20 Августа 2019
Россия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил зампредседателя Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Распоряжение подписано главой кабмина в понедельник, 20 августа.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», — сказано в документе.

Иванова арестовали в июле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Российские СМИ сообщили об этом 10 июля.

Следствие считает, что за последние два года он получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере около 4,5 миллиона рублей. Сам Иванов признал вину.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #увольнение #иванов #пфр

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