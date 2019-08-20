Китай назвал незаконные митинги в Москве вмешательством Запада во внутренние дела РФ

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан во вторник, 20 августа, сообщил, что Пекин поддерживает официальную позицию Москвы. По его словам, действия некоторых западных стран в отношении незаконных митингов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела РФ.

«Это типичное вмешательство во внутреннюю политику РФ, свидетельствующее о гегемонии Запада», — сказал офпред МИД КНР.

Гэн Шуан назвал полностью законными действия российского правительства по нормализации ситуации в столице. Китай беспокоит, что некоторые западные государства «предпринимают неблаговидные действия».

Согласованный митинг состоялся в субботу, 10 августа, в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Однако 27 июля и 3 августа прошли незаконные митинги.

Даже после согласованного митинг-концерта начались несанкционированные «мирные гуляния», а некоторые граждане воспользовались ситуацией и закидали машины камнями, разбили окна, бросили зажженные дымовые шашки на проезжую часть.