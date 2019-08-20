Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

Страдающие бессонницей люди подвержены развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и инсульт. К такому выводу пришла группа ученых Каролинского института в Швеции.

Они провели эксперимент с участием более 1,3 миллионов человек, которые были поделены на группы в зависимости от генотипа. Специалисты наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от того, сколько часов в сутки спали люди. Шведские ученые пытались выяснить причинно-следственную связь между возможными факторами риска и болезнью, основываясь на генетической информации.

Ученые выяснили, что имевшие комбинации связанные с бессонницей генов участники, чаще подвержены ишемической болезни сердца, инсультам или сердечной недостаточности. Отмечается, что С хроническим недосыпом можно бороться при помощи новых привычек или борьбы со стрессом, отмечают исследователи.

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