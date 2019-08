США выделят дополнительно миллионы долларов гуманитарной помощи Афганистану

Представитель американского посольства в Кабуле во вторник, 20 августа, сообщил, что США дополнительно выделят Афганистану гуманитарную помощь в размере 125 миллионов долларов. По его словам, общий объем гуманитарной помощи Кабулу и афганским беженцам приблизился к 190 миллионам долларов​​​.

Дополнительные деньги нужны, чтобы предоставить Афганистану еду, чистую питьевую воду, неотложную медицинскую помощь и обеспечить готовность к стихийным бедствиям. Часть средств пойдет на создание условий для возвращения беженцев. Вашингтон призвал партнеров увеличить вклад в гуманитарную помощь ООН Афганистана.

The United States announces almost $125 million in humanitarian assistance to #Afghanistan. This brings the total U.S. funding in this fiscal year to nearly $190 million. Full statement: https://t.co/AuPnKAZ3fG #WorldHumanitarianDay @USAIDAfghan @StatePRM pic.twitter.com/I8dol1jP1t