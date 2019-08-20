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11:39   20 Августа 2019
Общество

США выделят дополнительно миллионы долларов гуманитарной помощи Афганистану

США выделят дополнительно миллионы долларов гуманитарной помощи Афганистану

Представитель американского посольства в Кабуле во вторник, 20 августа, сообщил, что США дополнительно выделят Афганистану гуманитарную помощь в размере 125 миллионов долларов. По его словам, общий объем гуманитарной помощи Кабулу и афганским беженцам приблизился к 190 миллионам долларов​​​.

Дополнительные деньги нужны, чтобы предоставить Афганистану еду, чистую питьевую воду, неотложную медицинскую помощь и обеспечить готовность к стихийным бедствиям. Часть средств пойдет на создание условий для возвращения беженцев. Вашингтон призвал партнеров увеличить вклад в гуманитарную помощь ООН Афганистана.

 «Дополнительная поддержка всего международного сообщества необходима для удовлетворения неотложных нужд уязвимых групп населения в Афганистане», — добавили в посольстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#помощь #сша #афганистан #общество

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