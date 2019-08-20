Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

 Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

 Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности
Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

 Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

 Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности
11:46   20 Августа 2019
Россия

Беглов считает, что работа на благо города важней, чем митинги

Беглов считает, что работа на благо города важней, чем митинги

Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов в ходе дебатов рассказал о решении проблем с несколькими парками города. Он подчеркнул, что его команда работает, а не митингует. Об этом пишут «Невские новости».

По словам Беглова, вопросы по парку на Смоленке и парку Интернационалистов уже решены. Также разработана концепция развития Муринского парка. Вскоре ее согласуют с жителями.

Беглов считает, что работа на благо города важней, чем митинги

Кроме того, Беглов раскритиковал идею провести митинг в парке Малиновка. По его словам, он уже побывал в парке и обсудил с активистами имеющиеся проблемы. После его визита в парке установили скамейки и биотуалеты, занялись обустройством территории.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. На пост главы города претендуют Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Александр Беглов (самовыдвиженец). 

На дебатах Тихонова заявила, что в городе нужно развивать строительство, транспорт и экологию. По словам Бортко, следует в корне менять систему власти в Петербурге. Михаил Амосов заявил, что нужен генеральный план города. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #дебаты #благоустройство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...