Беглов считает, что работа на благо города важней, чем митинги

Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов в ходе дебатов рассказал о решении проблем с несколькими парками города. Он подчеркнул, что его команда работает, а не митингует. Об этом пишут «Невские новости».

По словам Беглова, вопросы по парку на Смоленке и парку Интернационалистов уже решены. Также разработана концепция развития Муринского парка. Вскоре ее согласуют с жителями.

Кроме того, Беглов раскритиковал идею провести митинг в парке Малиновка. По его словам, он уже побывал в парке и обсудил с активистами имеющиеся проблемы. После его визита в парке установили скамейки и биотуалеты, занялись обустройством территории.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. На пост главы города претендуют Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Александр Беглов (самовыдвиженец).

На дебатах Тихонова заявила, что в городе нужно развивать строительство, транспорт и экологию. По словам Бортко, следует в корне менять систему власти в Петербурге. Михаил Амосов заявил, что нужен генеральный план города.