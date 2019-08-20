Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут волонтеры

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ищут пятилетнюю Зарину Авгонову, которая пропала в воскресенье, 18 августа, в Нижегородской области. По их словам, разбили оперативный штаб на месте проведения поисково-спасательной операции.

Ночью в подкрепление прибыла большая группа волонтеров из Липецкой области и с Урала. Девочку искали всю ночь, но так и не нашли. Федеральная служба войск национальной гвардии подключилась к поискам. Одного из родственников ребенка госпитализировали.

Пятилетняя девочка приехала с бабушкой и дедушкой к родственникам в деревню Степановка Вознесенского района в субботу, 17 августа. В воскресенье пошли за грибами, потом вернулись домой пообедать. Бабушка ушла опять собирать грибы, а внучка осталась с, предположительно, с 65-летним дедушкой, который отлучился во двор. Зарина ушла с территории дачного участка в неизвестном направлении.