Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Центральноафриканское правительство возобновило развертывание армейских подразделений в провинциях страны после второй поставки российского оружия.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает издание La Renaissance.

Напомним: накануне СМИ сообщили о визите президента Центральноафриканской республики Фостен-Аркенжа Таудеры в пострадавшую от нападения вооруженных боевиков 16 августа провинцию Алиндао на юге страны.