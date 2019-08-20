Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ
Центральноафриканское правительство возобновило развертывание армейских подразделений в провинциях страны после второй поставки российского оружия.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает издание La Renaissance.
Напомним: накануне СМИ сообщили о визите президента Центральноафриканской республики Фостен-Аркенжа Таудеры в пострадавшую от нападения вооруженных боевиков 16 августа провинцию Алиндао на юге страны.