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Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

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12:00   20 Августа 2019
Весь мир

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Центральноафриканское правительство возобновило развертывание армейских подразделений в провинциях страны после второй поставки российского оружия.

Об этом на своей странице в социальной сети  Facebook сообщает издание La Renaissance.

Напомним: накануне СМИ сообщили о визите президента Центральноафриканской республики Фостен-Аркенжа Таудеры в пострадавшую от нападения вооруженных боевиков 16 августа провинцию Алиндао на юге страны.

 

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Автор: Александр Люблинский
#армия #правительство #оружие #африка #весь мир

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