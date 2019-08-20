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11:26   20 Августа 2019
Россия

Бортко заявил о необходимости изменить систему власти в Петербурге

Бортко заявил о необходимости изменить систему власти в Петербурге

Кандидат на пост губернатора Петербурга от КПРФ Владимир Бортко на дебатах в эфире «России 1» и «Радио России» заявил, что изменение структуры управления городом позволит эффективнее расходовать бюджет и не допускать недобросовестной работы на местах.

Текущая система районирования Петербурга предполагает наличие 18 администраций, при этом главы этих администраций наделены представительскими обязанностями. У них нет полномочий что-то менять на своей территории. По мнение Бортко, система управления в Петербурге должна быть изменена — главам районов нужно дать власть и бюджеты для реализации проектов.

Кандидат от КПРФ хочет назначать глав администраций, а не выбирать их. Кроме того, Бортко предложил организовать должность наблюдателя за районными администрациями, который сможет следить за законностью их действий.

Выборы главы Петербурга намечены на 8 сентября. Претендуют на губернаторское кресло депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы прошел во вторник, 20 августа

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #бортко #дебаты

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