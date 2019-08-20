Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

2 августа 2019 года Вашингтон официально вышел из договора РСМД, а уже 19 августа Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая формально подпадает под ограничения. Именно об этой его возможности много лет говорили в Москве, и американцы своими испытаниями только подтвердили правоту «русских».

Кого бы нам запретить

Подписание договора по ракетам малой и средней дальности в 1980-х было сопряжено со скандалом. Советские военные не понимали почему они должны отказываться от новейшей оперативно-тактической ракеты «Ока», которая формально под его действия не подпадала (так как имела дальность пуска менее 500 км).

На это политики отвечали, что это «пожелание американцев», и без его удовлетворения никакого договора не будет. И новейшую «Оку» порезали на металл, а с американских наземных «Томагавков» просто сняли «головы» и положили на склады хранения. До «лучших времен», которые и наступили летом 2019 года.

И как следствие уступчивости Горбачева уже российским конструкторам в тяжелейшие 90-е пришлось создавать новую ракетную систему – знаменитый «Искандер», который по американской версии в конечном итоге стал гробовщиком договора.

Ясно, что все это было только удобным поводом для Вашингтона выйти из ставшего невыгодным соглашения и не более того. Этот договор перестал быть им интересен в первую очередь потому, что под его действие не подпадает Китай, военно-технические возможности которого за прошедшие 30 лет сильно выросли. А потому они и прицепились к российской ракете, якобы нарушившей условия договора (кстати, создана она была в середине 2000-х, но вышли почему-то американцы из РСМД только сейчас).

Но вернемся к испытаниям наземного «Томагавка». Почему американцы так быстро смогли осуществить его запуск. Ответ очень прост. Как отмечалось выше, еще при подписании договора (и за это нужно очень серьезно спросить у советских политиков с Михаилом Горбачевым во главе) все понимали, что фактически американские наземные «Томагавки» никто не уничтожает.

Те ракеты, которые использовались американскими военными моряками, и которые были выведены из-под действия договора, были почти точно копией тех наземных собратьев. Несколько различными у них были только головные части, которые с конца 1980-х тихо-мирно лежали на американских складах, а теперь просто были установлены на ракеты (или их аналоги). И спустя 17 дней после официального выхода США из РСМД были продемонстрированы всему миру в качестве американского ответа на «российскую угрозу».

Чего боятся американцы

Вообще-то американцы боятся не на показ. Они видят, что все те уловки, которые они 30 лет назад заложили в договор РСМД, уже не работают, а он сам начал работать против интересов США.

И дело здесь не только в том, что договор не подписан китайцами. Формат угроз за это время сильно изменился. Во многом то соглашение по ракетам малой и средней дальности, которое было подписано в 1980-х, сегодня потеряло смысл.

Да они боятся китайской убийцы авианосцев БРСД DF-21, одна батарея которой во многом сводит на нет их военно-морское превосходство в западной акватории Тихого океана. Но не меньше они боятся и новейших российских ракет, которые, формально не подпадая под ограничения договора, по сути, выполняют все те задачи, которые ранее возлагались на запрещенные им ракеты. И дело здесь не только в «Искандере». Гораздо больше седых волос на головах американских политиков и военных добавляют возможности новейшего российского мобильного ракетного комплекса РС-26 «Рубеж», который, имея в качестве БЧ управляемый гиперблок «Авангард» может наносить удары в очень широком диапазоне дальностей от 1 500 до 7 500 км.

Геополитический аспект

Понятно, что договор РСМД «технически» к 2010-м годам, по мнению США, устарел. Было лишь вопросом времени, когда он будет отменен. Причем, именно американцами. Но в этой истории есть еще один очень интересный геополитический аспект.

Россия уже очевидно начала «выигрывать» у американцев Европу, а российско-китайские усилия растапливают недоверие к ним со стороны традиционных союзников США в Азии. Вчера на встрече президентов России и Франции говорили о той новой Большой Евразии от Лиссабона до Пекина, которую можно и нужно построить. Да и позиция официального Сеула и Токио все больше отходит от генеральной линии Вашингтона. И только вопрос времени, когда два главных американских союзника в регионе вырвутся из «американских объятий» и кинутся помогать Москве и Пекину выстраивать новый и безопасный для себя мир в восточном полушарии.

А значит, нужна новая угроза, которая опять вернет США их союзников. И ракетно-ядерная угроза «малой и средней дальности» здесь как нельзя кстати.

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