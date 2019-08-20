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11:11   20 Августа 2019
Весь мир

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

2 августа 2019 года Вашингтон официально вышел из договора РСМД, а уже 19 августа Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая формально подпадает под ограничения. Именно об этой его возможности много лет говорили в Москве, и американцы своими испытаниями только подтвердили правоту «русских».

Кого бы нам запретить

Подписание договора по ракетам малой и средней дальности в 1980-х было сопряжено со скандалом. Советские военные не понимали почему они должны отказываться от новейшей оперативно-тактической ракеты «Ока», которая формально под его действия не подпадала (так как имела дальность пуска менее 500 км).

На это политики отвечали, что это «пожелание американцев», и без его удовлетворения никакого договора не будет. И новейшую «Оку» порезали на металл, а с американских наземных «Томагавков» просто сняли «головы» и положили на склады хранения. До «лучших времен», которые и наступили летом 2019 года.

И как следствие уступчивости Горбачева уже российским конструкторам в тяжелейшие 90-е пришлось создавать новую ракетную систему – знаменитый «Искандер», который по американской версии в конечном итоге стал гробовщиком договора.

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

Ясно, что все это было только удобным поводом для Вашингтона выйти из ставшего невыгодным соглашения и не более того. Этот договор перестал быть им интересен в первую очередь потому, что под его действие не подпадает Китай, военно-технические возможности которого за прошедшие 30 лет сильно выросли. А потому они и прицепились к российской ракете, якобы нарушившей условия договора (кстати, создана она была в середине 2000-х, но вышли почему-то американцы из РСМД только сейчас).

Но вернемся к испытаниям наземного «Томагавка». Почему американцы так быстро смогли осуществить его запуск. Ответ очень прост. Как отмечалось выше, еще при подписании договора (и за это нужно очень серьезно спросить у советских политиков с Михаилом Горбачевым во главе) все понимали, что фактически американские наземные «Томагавки» никто не уничтожает.

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

Те ракеты, которые использовались американскими военными моряками, и которые были выведены из-под действия договора, были почти точно копией тех наземных собратьев. Несколько различными у них были только головные части, которые с конца 1980-х тихо-мирно лежали на американских складах, а теперь просто были установлены на ракеты (или их аналоги). И спустя 17 дней после официального выхода США из РСМД были продемонстрированы всему миру в качестве американского ответа на «российскую угрозу».

Чего боятся американцы

Вообще-то американцы боятся не на показ. Они видят, что все те уловки, которые они 30 лет назад заложили в договор РСМД, уже не работают, а он сам начал работать против интересов США.

И дело здесь не только в том, что договор не подписан китайцами. Формат угроз за это время сильно изменился. Во многом то соглашение по ракетам малой и средней дальности, которое было подписано в 1980-х, сегодня потеряло смысл.

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

Да они боятся китайской убийцы авианосцев БРСД DF-21, одна батарея которой во многом сводит на нет их военно-морское превосходство в западной акватории Тихого океана. Но не меньше они боятся и новейших российских ракет, которые, формально не подпадая под ограничения договора, по сути, выполняют все те задачи, которые ранее возлагались на запрещенные им ракеты. И дело здесь не только в «Искандере». Гораздо больше седых волос на головах американских политиков и военных добавляют возможности новейшего российского мобильного ракетного комплекса РС-26 «Рубеж», который, имея в качестве БЧ управляемый гиперблок «Авангард» может наносить удары в очень широком диапазоне дальностей от 1 500 до 7 500 км. 

Геополитический аспект

Понятно, что договор РСМД «технически» к 2010-м годам, по мнению США, устарел. Было лишь вопросом времени, когда он будет отменен. Причем, именно американцами. Но в этой истории есть еще один очень интересный геополитический аспект.

Почему США приговорили договор РСМД еще во время его подписания

Россия уже очевидно начала «выигрывать» у американцев Европу, а российско-китайские усилия растапливают недоверие к ним со стороны традиционных союзников США в Азии. Вчера на встрече президентов России и Франции говорили о той новой Большой Евразии от Лиссабона до Пекина, которую можно и нужно построить. Да и позиция официального Сеула и Токио все больше отходит от генеральной линии Вашингтона. И только вопрос времени, когда два главных американских союзника в регионе вырвутся из «американских объятий» и кинутся помогать Москве и Пекину выстраивать новый и безопасный для себя мир в восточном полушарии.

А значит, нужна новая угроза, которая опять вернет США их союзников. И ракетно-ядерная угроза «малой и средней дальности» здесь как нельзя кстати. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #сша #китай #ракеты #договор #рсмд

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