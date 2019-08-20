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11:19   20 Августа 2019
Весь мир

Взрыв прогремел в здании полицейского склада шведского города Линчепинг

Взрыв прогремел в здании полицейского склада шведского города Линчепинг

Мощный взрыв прогремел в шведском городе Линчелинг в ночь на 20 августа. В результате было разрушено здание полицейского склада, в соседних строениях были выбиты стекла. Пострадавших нет, пишет издание Аftonbladet.

По данным СМИ, в понедельник днем полицейские должны были вернуть владельцу украденный мопед. Мужчина заметил, что к мопеду прикреплен подозрительный предмет. Были вызваны взрывотехники, которые произвели контролируемый взрыв.

«Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект и это привело к взрыву. Это произошло не совсем так, как ожидалось», — сообщил представитель полиции.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #полиция #шведция

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