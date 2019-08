Китайская компания планирует продавать клонированных котов

Компания Sinogene Biotechnology в Китае приступает к массовой продаже клонированных котов. По данным Global Times, такая услуга будет стоить около 35 тысяч долларов.

Сейчас у компании уже есть успешное клонирование домашнего животного. Котенку по кличке Чеснок уже почти месяц. О клонированном питомце стало известно только сейчас, потому что компания хотела убедиться, что первая такая процедура в Китае прошла успешно. По словам ученых, котенок уже окреп и не имеет проблем со здоровьем.

Чеснок внешне — точная копия своего предшественника, кошки породы Британская короткошерстная. При этом темперамент у клонированного животного совсем другой. В Sinogene Biotechnology планируют исправить эту проблему.

Chinese scientists said they are trying to clone endangered species, such as #panda, after the birth of the first successfully cloned cat in China (Video: Courtesy of Sinogene) https://t.co/Z5sJF462aI pic.twitter.com/PvlFO5OWEY