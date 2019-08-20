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11:04   20 Августа 2019
Весь мир

Китайская компания планирует продавать клонированных котов

Китайская компания планирует продавать клонированных котов

Компания Sinogene Biotechnology в Китае приступает к массовой продаже клонированных котов. По данным Global Times, такая услуга будет стоить около 35 тысяч долларов.

Сейчас у компании уже есть успешное клонирование домашнего животного. Котенку по кличке Чеснок уже почти месяц. О клонированном питомце стало известно только сейчас, потому что компания хотела убедиться, что первая такая процедура в Китае прошла успешно. По словам ученых, котенок уже окреп и не имеет проблем со здоровьем.

Чеснок внешне — точная копия своего предшественника, кошки породы Британская короткошерстная. При этом темперамент у клонированного животного совсем другой. В Sinogene Biotechnology планируют исправить эту проблему.

Как отмечает компания, кошка будет стоить примерно в 35 тысяч долларов, а собака — в полтора раза дороже. В дальнейшем& Sinogene Biotechnology планирует клонировать лошадей, голубей и исчезающие виды животных.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #кот #клонирование

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