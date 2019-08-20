Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

 Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

 Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности
Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

Лавров и вице-президент Венесуэлы обсудят крупные совместные проекты и ситуацию в стране

 Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия

Медведев уволил замглавы ПФР в связи с утратой доверия
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму

 Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования

Украина и Израиль договорились сотрудничать в области образования
Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ

 Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

Ученые выяснили, что нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности
10:54   20 Августа 2019
Россия

Уголовное дело после пропажи детей на реке возбудили в Югре

Уголовное дело после пропажи детей на реке возбудили в Югре

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту пропажи двух школьников, которые отправились на рыбалку и не вернулись. ЧП произошло в Березовском районе ХМАО. 

В экстренные службы обратились местные жители, которые увидели пустую моторную лодку, плывущую по реке Ляпин вблизи поселка Саранпауль. Пропавшими оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. Лодка принадлежит отцу одного из них.

Позже мужчина подтвердил, что его сын вместе с приятелем отправились на рыбалку утром 19 августа, однако домой не вернулись и на связь не входили.

К поискам подключились полицейские, спасатели и местные жители.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#дети #уголовное дело #чп #хмао

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...