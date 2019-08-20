Уголовное дело после пропажи детей на реке возбудили в Югре

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту пропажи двух школьников, которые отправились на рыбалку и не вернулись. ЧП произошло в Березовском районе ХМАО.

В экстренные службы обратились местные жители, которые увидели пустую моторную лодку, плывущую по реке Ляпин вблизи поселка Саранпауль. Пропавшими оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. Лодка принадлежит отцу одного из них.

Позже мужчина подтвердил, что его сын вместе с приятелем отправились на рыбалку утром 19 августа, однако домой не вернулись и на связь не входили.

К поискам подключились полицейские, спасатели и местные жители.