Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон в Петербурге

Кандидат на пост главы Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова на дебатах в эфире «России 1» и «Радио России» рассказала, каким видит комфортный город. Она считает, что для повышения качества жизни петербуржцев нужно развивать транспортную систему, экологию и строительство.

Тихонова уверена, что главная проблема в сфере транспорта — кризис метростроения. По мнению кандидата, это произошло, потому что полномочия комитетов Смольного и вице-губернаторов пересекаются. Тихонова считает что, в Петербурге должен появиться специальный комитет по освоению подземного транспорта, который будет специализироваться на строительстве подземки.

Представитель справедливороссов считает важным развивать трамвайную сеть. Также Тихонова призвала не отказываться от маршруток и включить их в систему общественного транспорта, сделав льготный проезд. Кроме того в Северной столице нужно развивать велодорожки, убеждена кандидат в губернаторы.

Тихонова также подчеркнула важность развития дорожной сети совместно с Ленинградской областью.

«Сначала нужно с Ленобластью продумать дороги развязки и принимать решения что с их, что с нашей стороны», — считает кандидат.

Дороги нужно строить не в ущерб людям, которые живут возле них. Для этого Тихонова предложила проводить публичные слушания, на которых петербуржцы выскажут свои предложения. Кроме того, она предлагает ввести мораторий на застройку зеленых зон.

Выборы главы Петербурга намечены на 8 сентября. Претендуют на губернаторское кресло депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова, а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы стартовал во вторник, 20 августа