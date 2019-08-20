Беглов пообещал, что бюджет Петербурга станет народным

Третий раунд дебатов между кандидатами в губернаторы Санкт-Петербурга стартовал в городе во вторник. Участие в дебатах приняли кандидат от КПРФ Владимир Бортко, самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, и от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Как сообщает информационное издание «Невские новости», Александр Беглов, выступая в третьем раунде дебатов, рассказал о том, какие меры он собирается предпринять, чтобы Петербург стал благоустроенным и комфортным для жизни городом.

По словам Беглова, только за последнюю неделю ему поступило порядка 30 тысяч обращений от горожан. Команда врио губернатора разработала программу «Комфортный город», приоритетными направлениями которой являются транспорт, дороги, ЖКХ, благоустройство и экология. Транспортная система будет развиваться таким образом, чтобы дорога из любой точки города занимала 15 минут. С 1 сентября будут открыты новые станции на фиолетовой ветке (Фрунзенский радиус). В ближайшие пять лет планируется открыть еще семь новых станций метро. Также, по словам Беглова, особое внимание будет уделено увеличению гарантийного срока службы дорог и их качеству – всех подрядчиков, экономивших на стройматериалах, город лишит господрядов.

В своем выступлении врио губернатора рассказал и о работах по благоустройству городских парков: сейчас, в программу благоустройство включены более 50 парков, а также, впервые за 16 лет, в городе откроются два новых парка.

Говоря о проводящейся в Петербурге масштабной работе по реконструкции теплосетей, Беглов отметил:

«Реконструируем 11 котельных в этом году, еще 11 в следующем. Увеличиваем в два раза количество отремонтированных теплосетей».

Также он рассказал, что в городе ведется работа по обеспечению дополнительного освещения улиц, парков, детских площадках – в ближайшее время планируется заменить на новые 21 тысячу уличных светильников.

Кандидат также напомнил о замедлении роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам Беглова, нынешний уровень тарифов останется неизменным как минимум до 1 июля 2020 года.

Также Беглов поднял тему борьбы с несанкционированными свалками, отметив, что стоимость ликвидации одной такой свалки равна стоимости строительства новой школы или детского сада.

«Алчные жулики, создающие несанкционированные свалки, обракдывают наших детей. Мы будем жестко бороться с нарушителями», - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, к решению проблемы полигона «Красный бор» будет привлечен федеральный центр, а к 2023 году будет устранена и еще одна болевая точка – полигон «Новоселки». Кроме того, будут очищены 350 водных объектов в черте города.

Бюджет Санкт-Петербурга, подчеркнул Беглов в своем выступлении, должен стать народным – то есть, поступающие от горожан предложения будут учитываться при составлении городского бюджета на следующий год.

«Времена, когда рулили партии, прошли. Теперь решать будут петербуржцы. Бюджет Петербурга должен быть народным и будет народным», - подчеркнул он.

Трансляцию дебатов вели телеканалы Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанция «Россия». Помимо Александра Беглова, на дебатах выступили и другие кандидаты: по словам Владимира Бортко, пришло время внести кардинальные изменения в систему городской власти, Михаил Амосов заявил, что считает важным принять генеральный план города и учитывать мнение петербуржцев при принятии важных решений, а Надежда Тихонова отметил, что для улучшения качества жизни в Северной столице необходимо развивать строительство, транспортную систему и экологию.