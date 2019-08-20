Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Пираты, которые ранее похитили восемь человек, в том числе трех российских моряков с корабля «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь. Требования пока не прозвучали.

15 августа на рейде порта Дуала в Камеруне пираты напали на принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта». Преступники похитили восемь человек, включая трех россиян (капитана, старшего помощника и старшего механика) из Петербурга, Владивостока и Мурманска. Само судно не было угнано.

На борту остались четыре члена экипажа, которые передали слова пиратов, что те вскоре выйдут на связь.