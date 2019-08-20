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10:06   20 Августа 2019
Весь мир

Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Похитившие троих россиян у берегов Камеруна пираты вышли на связь

Пираты, которые ранее похитили восемь человек, в том числе трех российских моряков с корабля «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь. Требования пока не прозвучали.

15 августа на рейде порта Дуала в Камеруне пираты напали на принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта». Преступники похитили восемь человек, включая трех россиян (капитана, старшего помощника и старшего механика) из Петербурга, Владивостока и Мурманска. Само судно не было угнано. 

На борту остались четыре члена экипажа, которые передали слова пиратов, что те вскоре выйдут на связь.

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Автор: Виктория Разумовская
#преступность #камерун #пираты

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